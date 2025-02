Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 93,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,90 EUR. Bei 93,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.356 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. 37,16 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,43 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 7,76 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 22,06 EUR je Aktie aus.

