Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 116,06 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 116,06 EUR ab. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 115,70 EUR. Bei 117,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 81.146 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2023 markierte das Papier bei 134,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,71 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2022 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,02 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 138,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

