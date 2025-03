Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Vormittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 108,50 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 108,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 108,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.707 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,53 Prozent. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 27,32 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,60 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,76 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 21,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

