Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag fester

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 126,10 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 126,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 125,50 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.169 Stück gehandelt.

Bei 160,86 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR ab. Abschläge von 11,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,42 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.235,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

