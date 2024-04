Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 124,40 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 124,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 124,70 EUR. Bei 123,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 178.785 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 133,42 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,01 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,76 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,70 EUR.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 9,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,36 Prozent auf 87.182,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 31,06 EUR fest.

