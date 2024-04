Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,70 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 124,00 EUR. Mit einem Wert von 123,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13.704 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 7,86 Prozent wieder erreichen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,70 EUR.

Am 13.03.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87.182,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 30,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone