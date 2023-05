Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 119,78 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,34 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,98 EUR. Zuletzt wechselten 512.722 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 25,54 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,79 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,73 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 8,37 EUR gegenüber 11,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 25.07.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com