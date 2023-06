Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,9 Prozent auf 128,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,26 EUR. Bei 127,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 549.188 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2022 bei 156,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,30 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,09 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 11,23 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 76.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

