Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag fester

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 150,06 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 151,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 149,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 390.579 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2021 auf bis zu 208,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 27,98 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,70 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 69.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.293,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,37 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie stärker: Prozess um rasches Verbrenner-Aus bei VW zieht sich bis 2023 - Formel 1-Deal von Porsche geplatzt

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Porsche soll Ende September oder Anfang Oktober an die Börse gehen - VW-Aktie im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com