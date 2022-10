Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 122,34 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,64 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 547.592 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 208,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 41,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 204,93 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.293,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,30 EUR im Jahr 2022 aus.

Porsche-Aktie deutlich tiefer: VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein - Banken konnten Porsche-Stützkäufe wegen guter Kursentwicklung frühzeitig einstellen

Automarkt in China dank EV-Boom weiterhin auf Erholungskurs - Absatz gestiegen

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

