Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 123,12 EUR abwärts. Bei 122,42 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 123,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.976 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (208,35 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 40,91 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 2,12 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,93 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,70 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 69.543,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.293,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 34,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

