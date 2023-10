Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 110,48 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 110,48 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,66 EUR an. Bei 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.863 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 144,98 EUR erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,23 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 104,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,43 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 25.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,73 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

