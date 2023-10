Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 108,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 108,80 EUR nach. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 108,56 EUR. Bei 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 348.176 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 144,98 EUR markierte der Titel am 15.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,25 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.059,00 EUR umgesetzt, gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX