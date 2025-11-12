Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gefragt

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 99,70 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 99,70 EUR. Bei 99,78 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 354.342 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,54 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 20,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,43 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie