Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag in Grün

12.11.25 09:22 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag in Grün

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 98,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,94 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.927 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 115,30 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,42 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 16.03.2027.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
