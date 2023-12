Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag freundlich

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 116,04 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 116,04 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 116,68 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 275.394 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 15,69 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,90 EUR aus.

Am 26.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 12.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

