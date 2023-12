Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Wert von 115,60 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 115,60 EUR. Bei 116,68 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 115,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 506.028 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 23,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

