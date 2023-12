Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag fester

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,50 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 116,50 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,68 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.023 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 22,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,03 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

