Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Freitagmittag ein

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 124,38 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,90 EUR aus. Mit einem Wert von 127,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.110.580 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 10,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS lag bei 3,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 29,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

