Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag gefragt

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 128,92 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 129,24 EUR zu. Mit einem Wert von 128,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.638 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 193,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

"NFT Paris" 2023: Hotspot für die Kryptobranche

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"

VW-Aktie in Rot: Volkswagen-Aufsichtsrat prüft Investitionen in Werke - Elektrifizierung soll beschleunigt werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com