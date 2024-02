Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 120,44 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 120,44 EUR zu. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 120,78 EUR zu. Bei 119,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 213.470 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,77 Prozent.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 7,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78.845,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,50 Prozent gesteigert.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

