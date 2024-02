Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 119,14 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 119,14 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,74 EUR ab. Bei 119,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 395.128 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 21,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,76 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,87 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,50 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 18.03.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

