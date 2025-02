Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag im Bullenmodus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 98,76 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 98,76 EUR zu. Bei 98,82 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,46 EUR. Zuletzt wechselten 909.851 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,38 EUR belaufen. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 111,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 7,76 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 78,48 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,06 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Sachsens Ministerpräsident: VW muss zu seiner Verantwortung stehen - VW-Aktie freundlich