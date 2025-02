Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 96,78 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 96,78 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,78 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.920 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,43 EUR.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,76 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,06 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

