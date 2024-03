Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz büßt am Mittwochvormittag ein

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 120,42 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 120,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 119,54 EUR. Bei 121,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 91.146 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Gewinne von 10,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,02 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Ausblick: Volkswagen (VW) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone