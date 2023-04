Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 126,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 125,50 EUR. Zuletzt wechselten 610.129 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. 21,72 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,84 EUR am 22.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 169,42 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 14.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 8,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 04.05.2023 gerechnet. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Benzinpreis auf Jahreshoch: Benzin so teuer wie seit November 2022 nicht mehr

VW-Aktie im Plus: Betriebsräte klagen gegen VW gegen Gehaltskürzungen - staatliche E-Auto-Förderung in Spanien erhofft

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com