Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Vormittag Boden gut

Um 09:07 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 125,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 125,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 12.969 Stück.

Bei einem Wert von 160,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 169,42 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,62 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Am 01.05.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

