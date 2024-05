Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Montagmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 118,60 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 118,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 118,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 238.650 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,50 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (97,83 EUR). Abschläge von 17,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

