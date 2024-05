Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag in Grün

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 118,75 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 118,75 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 118,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 503.728 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 11,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,62 Prozent.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,40 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 29,90 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain