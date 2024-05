Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Montagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 117,35 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 117,35 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,45 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.845 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 12,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Mit Abgaben von 16,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,09 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

