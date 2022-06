Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag auf rotes Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.06.2022 12:22:00 Uhr um 4,1 Prozent auf 146,00 EUR nach. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 145,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 422.451 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2021 bei 234,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 11,20 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 62.742,00 EUR gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

VW-Aktie tiefer: Gericht nimmt Gender-Leitfaden von Audi unter die Lupe - Volkswagen äußert sich zum Verbrenner-Aus

EU-Parlament stimmt für Verbot von Verbrenner-Neuwagen ab 2035

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com