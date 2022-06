Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Um 13.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 145,44 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 145,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 670.745 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 234,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,98 Prozent. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,77 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

VW-Aktie tiefer: Gericht nimmt Gender-Leitfaden von Audi unter die Lupe - Volkswagen äußert sich zum Verbrenner-Aus

EU-Parlament stimmt für Verbot von Verbrenner-Neuwagen ab 2035

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com