Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gefragt

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 130,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 131,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 384.623 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,74 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,92 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,18 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,37 EUR, nach 11,23 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Volkswagen-Aktie höher: VW-Chef Blume will offenbar Kostensenkungen und Konzernumbau durchführen

TRATON-Aktie etwas fester: VW-Lkw-Tochter TRATON rechnet bei angedachter Abgasnorm mit milliardenhohen Mehrkosten

Porsche-Aktie leichter: Volkswagen-Tochter Porsche hat Konzept für neues Elektroauto vorgestellt

