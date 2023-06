Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 131,00 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 131,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 95.149 Stück.

Bei einem Wert von 153,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2022). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 17,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,18 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,23 EUR je Aktie generiert. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.198,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 31,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie höher: VW-Chef Blume will offenbar Kostensenkungen und Konzernumbau durchführen

TRATON-Aktie etwas fester: VW-Lkw-Tochter TRATON rechnet bei angedachter Abgasnorm mit milliardenhohen Mehrkosten

Porsche-Aktie leichter: Volkswagen-Tochter Porsche hat Konzept für neues Elektroauto vorgestellt

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com