Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 124,78 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 124,78 EUR. Bei 124,88 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,40 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 466.114 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gewinne von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,57 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,36 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 76.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62.742,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktie höher: Porsche AG verkauft im ersten Halbjahr mehr Fahrzeuge

VW-Aktie: Porsche-Manager Weckbach wird neuer VW-Chefstratege - VW steigt in den Stromhandel ein

VW-Aktie im Fokus: Volkswagen kämpft sich mühsam aus dem Börsenabseits