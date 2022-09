Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 151,98 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 152,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 150,00 EUR. Mit einem Wert von 151,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 267.464 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 27,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,06 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 211,47 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,70 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 67.293,00 EUR eingefahren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,44 EUR im Jahr 2022 aus.

