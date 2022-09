Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 150,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 150,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 151,34 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 53.195 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 27,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Abschläge von 25,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 211,47 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 69.543,00 EUR gegenüber 67.293,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,37 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

