Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittwochmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 109,52 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 109,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 786.540 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 153,74 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 40,38 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Abschläge von 4,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,18 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,18 EUR je Aktie aus.

