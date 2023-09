Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 108,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 108,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 108,64 EUR. Bei 108,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.848 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 153,74 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 29,30 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 104,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 151,18 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 80.059,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.543,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 31,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

