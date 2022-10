Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 122,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,60 EUR. Zuletzt wechselten 742.044 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 208,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,53 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 204,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. In Sachen EPS wurden 7,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Porsche-Aktien erholt dank MSCI-World-Aufnahme und Kaufempfehlung

VW-Aktie tiefer: Volkswagen-Konzern will Milliarden-Joint-Venture mit chinesischer KI-Firma

Porsche-Aktie deutlich tiefer: VW nimmt mit Porsche-IPO Milliarden ein - Banken konnten Porsche-Stützkäufe wegen guter Kursentwicklung frühzeitig einstellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com