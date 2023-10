Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 108,98 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 108,98 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,20 EUR an. Bei 108,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 11.254 Stück.

Bei einem Wert von 144,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2022). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 24,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (104,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 4,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,27 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 27.07.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 25.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 30,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

