Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 104,50 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 104,50 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 177.937 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,98 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,74 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,38 Prozent.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 143,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,76 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 78.845,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

