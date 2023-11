Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag in Grün

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 104,46 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 104,46 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 105,14 EUR zu. Bei 104,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 284.914 Aktien.

Am 15.11.2022 markierte das Papier bei 144,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,79 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 143,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,57 EUR fest.

