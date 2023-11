Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag fester

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 104,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 104,46 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,64 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.690 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,79 Prozent zulegen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 143,40 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 7,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 30,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels

VW-Aktie dreht ins Plus: VW drosselt erneut E-Auto-Produktion in Zwickau

Porsche-Aktie im Minus: Porsche-Betriebsräte klagen gegen Gehaltskürzung