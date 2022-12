Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 136,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 136,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,24 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.427 Stück gehandelt.

Bei 195,14 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,36 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,90 EUR gegenüber 5,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 70.712,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 33,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie sinkt: VW sieht hohen Bedarf an neuen IT-Fachkräften

VW-Aktionäre stimmen über Sonderdividende ab

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om