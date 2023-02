Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 129,88 EUR zu. Bei 129,92 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 129,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.535 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 193,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 32,83 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 112,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 70.712,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 12.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 31,35 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

