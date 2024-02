Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 117,86 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 117,86 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 117,26 EUR ein. Mit einem Wert von 118,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 330.834 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 17,70 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,99 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,76 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Ohne Kosten und Aufwand: Tesla 2023 mit Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe neben dem Autoverkauf

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag