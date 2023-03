Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 127,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 127,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 128,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.773 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,38 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,08 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 31,58 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

