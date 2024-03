Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 112,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 112,76 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 112,28 EUR ab. Mit einem Wert von 114,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.707.568 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,01 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 13.03.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 9,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.182,00 EUR – ein Plus von 23,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,14 EUR je Aktie aus.

