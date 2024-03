Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Wert von 113,80 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 113,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,78 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 113,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,22 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 77.751 Aktien.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,03 Prozent.

Nach 8,76 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,40 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87.182,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,14 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

